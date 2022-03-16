Жителя Приамурья оштрафовали по статье о дискредитации армии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Житель села Ивановка Амурской области оштрафован за дискредитацию Вооруженных Сил России в ходе одиночного пикета, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Установлено, что 41-летний житель Ивановки устроил одиночный пикет у здания администрации Ивановского района. При этом, мужчина держал в руках самостоятельно изготовленный плакат с призывом к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

По решению суда он признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как сообщалось, Совет Федерации 4 марта проголосовал за поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий).

Также в кодексе появилась статья 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальным наказанием по ней будет штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальным - лишение свободы до 5 лет.