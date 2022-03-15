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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Таможенники в Петербурге не позволили вывезти в Белоруссию жк-панели на $140 тыс

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Таможенники в Петербурге не разрешили вывезти в Белоруссию 300 жидкокристаллических панелей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба городской таможни.

"Шушарский таможенный пост отказал Санкт-Петербургской организации в помещении под таможенную процедуру таможенного транзита товаров "жидкокристаллические панели" в количестве 300 штук, планировавшихся к вывозу в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Общая стоимость панелей оценивается в $140 тыс.

Жидкокристаллические панели являются технологическим оборудованием. Таможня поясняет, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 9 марта 2022 года технологическое оборудование, включенное в утвержденный перечень, можно вывозить лишь при наличии разрешения. У фирмы разрешения на перемещение панелей на момент предоставления транзитной декларации не было.

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