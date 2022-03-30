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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Выборгские таможенники не выпустили в Финляндию тонны импортного оборудования

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Таможня в Ленинградской области запретила вывоз из России нескольких партий импортных товаров и оборудования, сообщает в среду пресс-служба Выборгской таможни.

Через пункты пропуска Торфяновка и Светогорск в Финляндию пытались вывезти более двух тонн холодильного оборудования, почти пять тонн пневмоцилиндров, более 19 тонн электродов, чуть менее двух тонн частей промышленных ректификационных колонн. Как уточняется, постановлением российского правительства от 9 марта 2022 года такая продукция включена в перечень импортных товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из РФ.

Также вопреки установленному запрету через российско-финляндскую границу пытались переместить четыре транспортных средства международной перевозки с пресс-формами для производства автомобильных покрышек.

"Такая мера (запрет вывоза иностранной продукции за пределы РФ - ИФ) позволяет сохранить внутри страны инфраструктуру для заводов и производств, чтобы сберечь рабочие места, предотвратить возникновение дефицита товаров и оборудования длительного использования, которые не сразу можно заменить российскими аналогами", - цитирует пресс-служба и.о. начальника Выборгской таможни Алексея Урванцева.

В установленный правительством РФ список запрещенных к вывозу товаров включено более 200 наименований, включая технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру.

Ленинградская область
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