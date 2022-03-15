В МИД РФ заявили, что Россия не инициирует сворачивание контактов с США

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия не инициировала сворачивание контактов с США, они не прерывались, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Контакты не прерывались, и мы не инициируем сворачивание или свертывание контактов с США. Мы понимаем важность обсуждения тем, которые существуют, но хотел бы отметить, что инициативы по прекращению диалога по ряду важных направлений за последнее время были реализованы именно с американской стороны. Это их выбор", - сказал он журналистам в Москве.

"Я думаю, что через какое-то время придет в Вашингтоне осознание, что, например, стратегическую стабильность обсуждать нужно. Это вопрос, который требует проработки. Тематика сложнейшая и просто под влиянием политической конъюнктуры это дело прерывать - это примерно как объявлять запрет на рейсы гражданской авиации. Люди впали в истерику, утратили самообладание и осуществляют такие шаги", - подчеркнул замминистра.

Рябков также сообщил, что никаких подвижек в решении визовых вопросов между Россией и США нет.

"Все на той же точке глубокого замерзания (ситуация с визовыми вопросами - ИФ). Но опять-таки здесь нет никакого элемента эскалации с нашей стороны и никогда не было. Это полностью за американцами все, что произошло или не произошло в плане улучшения. Следствие их осознанной линии на глубокое, - не хотелось бы сказать необратимое, но все больше кажется, что именно так, - разрушение наших отношений", - сказал замминистра.