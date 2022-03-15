Работающие за границей автопогрузчики попросили скорректировать новые валютные нормы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Введенные в России меры валютного контроля для компаний лишили автомобильных грузоперевозчиков возможности проводить расчеты по бизнес-операциям за рубежом, их нужно скорректировать, говорится в письмах Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) помощнику президента Игорю Левитину.

Президентский указ об ответных мерах на действия недружественных государств обязал российские компании продавать 80% валютной выручки от операций по иностранным контрактам. Принятое в марте требование Банка России также установило ограничение на выдачу юрлицам иностранной валюты в размере $5 тысяч на 6 месяцев.

В АСМАП отметили, что значительная часть эксплуатационных расходов международных автоперевозчиков, включая оплату дорожных сборов, топлива, стоянки, зарплат сотрудникам и других операций, осуществляется в валюте. Доля валютных расходов, как правило, значительно превышает часть валютной выручки, на которую требование обязательной продажи не распространяется.

Например, по данным АСМАП, для кругорейса из московского региона на северо-запад Германии выручка перевозчика составляет в среднем 4,8 тысячи евро. Две трети этой суммы компания получает в евро, а треть - в рублях, так как значительная доля международных грузоперевозок приходится на экспорт российских товаров по договорам с резидентами России.

"При выполнении кругорейса по указанному маршруту сумма обязательных расходов перевозчиков в иностранной валюте составляет 1,45-1,55 тысячи евро или 45-48% от полученной ими выручки. При соблюдении международными автоперевозчиками установленного норматива по продаже валютной выручки у них будет недостаточно иностранной валюты для осуществления текущей деятельности", - говорится в одном из писем бизнес-объединения.

В другом обращении на имя помощника президента ассоциация добавляет, что предусмотренный ЦБ лимит в $5 тысяч на 6 месяцев "позволяет обеспечить направление в рейс лишь 3-4 автомобилей в течение полугода" из расчета на одну компанию.

АСМАП попросила Левитина рассмотреть вопрос об освобождении перевозчиков от обязательной продажи 80% валютной выручки или о смягчении данного норматива. Также перевозчики просят установить временный порядок получения наличной валюты в российских банках из расчета 3 тысячи евро на каждое транспортное средство, задействованное в международных автоперевозках.

В ассоциации констатировали, что ситуацию усугубил и запрет на операции по картам платежных систем Visa и Mastercard вне России.

АСМАП объединяет около 1,5 тысячи компаний, которые которые занимаются перевозками грузов и пассажиров в международном автосообщении.