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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

БФУ "будет кормить" студентов-иностранцев, которые не могут получить переводы денег

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Иностранные студенты начинают испытывать серьёзные финансовые проблемы, сообщил ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров на заседании Калининградской облдумы.

"У нас несколько тяжелая ситуация... с иностранными студентами. У нас 1083 человека из 1500 сейчас присутствуют на территории университета, часть из них собирается покидать Российскую Федерацию. У нас возникли очень серьезные проблемы с переводом денежных средств. Но нам сейчас оказывает поддержку по логистике "Газпром". Стараемся решить. Разумеется, мы не бросим студентов, мы будем их кормить, так сказать, но это огромное бремя", - сказал Федоров.

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По его словам, если платежи за обучение студентов пока еще поступают, то переводы их личных средств практически остановлены, и это большая проблема.

Ректор отметил, что данным вопросом занимается федеральное министерство, но процесс идет очень медленно, и пока что университет не получил от федерального Минобразования "четкого сигнала, как этот вопрос будет решаться".

При этом иностранные студенты, даже те, кто намерен уехать домой, не разрывают с университетом контракты на обучение.

БФУ Калининград

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