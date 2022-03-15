В Калининградской области проведут проверку из-за смерти мужчины после опроса в полиции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Управление МВД по Калининградской области проводит проверку по факту смерти гражданина, который был доставлен для опроса в отделение полиции города Мамоново, сообщила пресс-служба ведомства.

В опорный пункт полиции "Багратионовский" 4 марта был доставлен ранее неоднократный судимый 39-летний гражданин с явными признаками алкогольного опьянения. Опрос мужчины проводился в рамках поиска его пропавшей сожительницы.

"В ходе опроса мужчине внезапно стало плохо, у него нарушилась координация и он упал, ударившись о стол. Это подтверждают находившиеся в помещении, в том числе и сожительница мужчины, которая к этому времени нашлась и пришла в полицию. Сотрудники опорного пункта оказали гражданину первую медицинскую помощь и доставили в больницу. После осмотра ему назначено амбулаторное лечение, он был отпущен домой", - говорится в пресс-релизе.

После выхода из больницы мужчина продолжил пьянствовать со своим товарищем. Затем ему вновь стало плохо. Он был доставлен в больницу, где скончался.

В настоящее время сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также по факту смерти данного гражданина проверку проводит и региональное управление СКР.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказали в пресс-службе областного СКР. Там добавили, что в рамках доследственной проверки, в том числе будет дана надлежащая правовая оценка действиям полицейских, доставлявших мужчину в отделение