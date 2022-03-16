Три человека найдены мертвыми на территории ростовской гостиницы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трех тел на территории гостиничного комплекса в Аксае Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 15 марта подозреваемый, находясь в помещении бассейна гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае, выстрелил из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. За пределами комплекса нашли тело подозреваемого с огнестрельным ранением.

Дело расследуется по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обстоятельства преступления устанавливаются.

Аксай – административный центр Аксайского городского поселения и Аксайского района Ростовской области.