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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Путин пообещал увеличить все социальные выплаты в ближайшее время

Путин пообещал увеличить все социальные выплаты в ближайшее время
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение в ближайшее время всех социальных выплат.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", - сказал Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме ВКС.

Президент отметил, что будет повышен "минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере".

"Подчеркну, что даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства, это вполне реализуемые задачи даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на этой задаче", - сказал он.

Путин добавил, что данная задача носит не только экономический характер, но и "является вопросом социальной справедливости".

Владимир Путин

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