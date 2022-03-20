Минобороны РФ заявило о новом применении комплексов "Кинжал" в ходе операции на Украине

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзукового оружия - комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей для ударов по военным объектам Украины.

"Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины", - сказал он.

"Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники", - сказал он.

Операция на Украине - первое боевое применение "Кинжалов", о котором сообщается официально. Накануне министерство обороны РФ сообщило, что 18 марта в ходе операции на Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" - уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар по базе с иностранными наемниками в Житомирской области Украины.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта ОВРУЧ Житомирской области", - сообщил он.

"Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников", - сказал представитель Минобороны РФ.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины, сообщил Конашенков. "Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники", - сказал он.

"Огнем артиллерии уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ "Буковель", - сказал представитель ведомства.

Он сообщил, что российскими средствами ПВО сбиты в воздухе один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один "Байрактар ТБ-2".

Конашенков заявил, что сбита также одна украинская тактическая баллистическая ракета "Точка-У" севернее населенного пункта Изюм.