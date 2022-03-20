Что произошло за день: воскресенье, 20 марта

Применение российскими военными "Калибров" и "Кинжалов" на Украине, планы Софии отказаться от закупок у "Газпрома", победитель первой гонки "Формулы-1" в сезоне

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о новом применении гиперзвукового оружия для ударов по военным объектам Украины. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и авиационными ракетными комплексами "Кинжал" была уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов в районе Константиновки в Николаевской области.

- Франция заморозила 150 млн евро на частных счетах россиян и недвижимость на 539 млн евро. Об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире телерадиоканала RTL.

- Глава Севастополя сообщил о гибели замкомандующего Черноморским флотом РФ. Михаил Развожаев написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь.

- Болгария не намерена продлевать контракт с "Газпромом". Вице-премьер Ассен Василев заявил в эфире радиостанции BNR, что страна надеется на поставки из Азербайджана, СПГ и обсуждаемый механизм совместных закупок газа Евросоюза.

- Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан вышли из совета директоров основанной ими Genesis Philanthropy Group. Это одна из крупнейших еврейских благотворительных организаций. Ранее эти бизнесмены попали под санкции Евросоюза.

- Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году выросла в 2,2 раза, до $110 млрд. Компания объявила о намерении к 2027 году нарастить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки и о потенциале увеличения добычи газа более чем на 50% к 2030 году.

- За сутки в России в больницы попал 2 551 пациент с коронавирусом. Заболели еще 31 035 человек, из них в Москве - 928, в Петербурге - 1 398.

- Шарль Леклер из Ferrari выиграл первый этап нового сезона "Формулы-1". Для команды эта победа стала первой с сентября 2019 года. Вторым стал еще один гонщик Ferrari Карлос Сайнс, третьим - пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.