Песков заявил о недоверии к сообщениям о гибели мирных жителей под российскими обстрелами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не доверяют заявлениям Киева о гибели жителей Украины под российскими обстрелами, поскольку, по его словам, Вооруженные силы РФ не воюют с мирным населением.

"Мы не верим генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским и, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь - и это массовые случаи - по гражданским лицам", - сказал Песков во вторник журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Генпрокуратуры Украины о гибели украинских граждан, в том числе детей, в результате ударов российской армии.

При этом Песков назвал ложью сообщения украинской стороны об изнасиловании жительницы Украины российским военнослужащим. "Информация про изнасилование женщины - не верим вообще. Это ложь", - сказал пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, можно ли с большой долей уверенности говорить, что названные Киевом жертвы - дело рук националистов, Песков сказал: "Наша точка зрения такая. Вы слышите огромное количество рассказов непосредственных очевидцев, которые выходят из городов. Они рассказывают, как их удерживают в качестве живого щита, как националистические батальоны открывают огонь по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуют получению гражданами информации об открывающихся гуманитарных коридорах и т.д. Это не наши рассказы, это рассказы украинцев, которые выходят из этих городов".

Песков заявил, что российские военные не стреляют по мирным жителям на Украине, пока "гражданские не берут оружие и не целятся в наших военных".

По словам Пескова, "операция (на Украине - ИФ) развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами; планы и задачи операции хорошо известны".

Внимание Пескова также обратили на то, что Минобороны России за все время спецоперации лишь единожды отчитывалось о потерях среди российских военных.

"Действительно, один раз была предоставлена информация министерством обороны. Но эта прерогатива целиком и полностью принадлежит только им, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", - сказал представитель Кремля.