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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Россия с 30 марта снимет ограничения на выезд в Монголию и Казахстан

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение граждан через сухопутные государственные границы с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, снимается ограничение на пересечение сухопутной государственной границы с Монголией для иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию.

Ранее с этими странами Россия возобновила на взаимной основе авиасообщение: с Монголией с 1 декабря 2021 года, с Казахстаном - с 21 сентября 2020 года.

Монголия Казахстан
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