Лавров заявил о неотъемлемом праве россиян выбирать страну проживания

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Каждый россиянин должен иметь право сделать выбор, остаться ли жить в России или уехать из страны в условиях текущих отношений РФ и Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы, о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все – одна цивилизация, большая и общечеловеческая... Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции.

"Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", - добавил министр.

Так глава МИД РФ ответил на просьбу одного из журналистов разъяснить слова президента Владимира Путина про "очищение российского общества от предателей".

На совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ 16 марта Путин заявил, что "российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку". "Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", - сказал тогда президент.