В МИД РФ сочли, что власти Украины упустили шанс сохранить страну в своих границах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Украины упустили шанс сохранить страну в своих границах, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем администрацию Зеленского, не знаю, как это назвать, - вот эту группу товарищей, - подумать о судьбе страны, людей, жизни населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили", - сказала она в ходе брифинга.

"Этот шанс им был дан в 2014 году, и в 2015 году. И вот семь лет (...) уговаривали воспользоваться этим шансом для того, чтобы их государство было процветающим. Использовались все площадки, чтобы объяснить, что другого варианта для государства Украины нежели как принятие соответствующих шагов по Минскому плану действий просто не существует. Иначе страна развалится, что мы видим сейчас, на глазах у всего мира", - подчеркнула Захарова.