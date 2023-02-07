В РФ нет проблем с получением данных зарубежных спутников для мониторинга лесных пожаров

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Большинство космических спутников, обеспечивающих данными систему мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз, являются отечественными, однако и с получением данных от зарубежных партнеров на данный момент проблем не наблюдается, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Михаил Козлов.

"На сегодняшний день для космической съемки в части мониторинга лесных пожаров используется 29 спутниковых систем, большая часть из которых - отечественные. Но и на данный момент проблем с получением спутниковых данных с зарубежных космических аппаратов нет", - сказал Козлов.

При этом поставщиками спутниковой информации в систему ИСДМ-Рослесхоз являются госкорпорация "Роскосмос" и ФГБУ "НИЦ Планета", напомнил он.

25 марта прошлого года глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что Европейская организация по эксплуатации спутников (EUMETSAT) стала задерживать передачу данных с метеоспутников российским партнерам. О проблемах с передачей данных для систем мониторинга лесных пожаров не сообщалось.

5 февраля с космодрома Байконур был запущен и выведен на орбиту спутник "Электро-Л" 4, предназначенный для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией. Как сообщили в холдинге "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос"), система в числе прочего "повысит точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды, будет отслеживать чрезвычайные ситуации и вести экологический контроль окружающей среды".