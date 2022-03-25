Песков счел несмертельным возможный разрыв отношений РФ с G20

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Отказ G20 от сотрудничества с Россией не повлечет непоправимых последствий для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у Пескова поинтересовались, как в Кремле относятся к призыву президента США Джо Байдена исключить Россию из "двадцатки", и может ли российская сторона инициативно выйти из организации.

"Что касается формата "двадцатки", то он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет", - ответил пресс-секретарь президента.

"Хотя, в любом случае, Россия ориентируется и на мнение других участников этого формата и будет готова, если это будет возможно принимать участие. Если не будет возможно, то, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет", - продолжил Песков.

По его словам, "в условиях нарушения всех и вся правил ВТО и международного права необходимо выстраивать новые векторы отношений во всех областях".

Накануне, 24 марта, Байден заявил, что выступает за исключение России из G20. Однако при этом он допустил, что может не добиться этой цели, так как решение зависит от самой "двадцатки".

В свою очередь в МИД Китая отметили, что ни одна страна-участница формата G20 не обладает правом исключить из него другую страну, в том числе Россию.