"Росатом" изучит возможность заложить сразу две очереди малой АЭС в Якутии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность увеличения мощности АЭС малой мощности в Якутии. Об этом сообщил спецпредставитель компании по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Госкомиссии по Арктике Владимир Панов на совещании в Совете Федерации.

"Предварительно мы оценивали: если будет один блок, это 55 МВт, ну а сейчас ведется обсуждение, что, может быть, мы заложим сразу возможности второй очереди и, соответственно, двойную мощность, в зависимости от, скажем так, возможности синхронизации других проектов", - сказал Панов. Таким образом, речь может идти об увеличении мощности АСММ в Якутии до 110 МВт.

Панов напомнил, что в постановлении о проведении аукциона на Кючус (лицензию на него получила компания "Белое золото" - СП "Селигдара" (MOEX: SELG), "Ростеха" и руководителя головной компании инфраструктурной группы "ВИС" Дмитрия Доева - ИФ) было прописано обязательство инвестора по присоединению в 2028 году к новой малой АЭС. "В настоящий момент мы совместно с Минприроды и Роснедрами ведем подготовку по разработке других месторождений и их присоединения к атомной энергетике на Кючусе", - сообщил Панов.

Согласно его презентации, где представлена стратегия развития промышленного кластера Северной Якутии, энергопотребление разведанных месторождений в регионе прогнозируется на уровне 65-75 МВт.

В рамках проекта также рассматривается возможность сооружения линии электропередачи до порта Найба, развитие самого порта и прилегающего района. Грузооборот здесь может увеличиться с 18 до 23 млн тонн в год к 2032 году.

Как сообщалось ранее в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, начало строительства АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200Н в Якутии планируется на 2024 год. В основе проекта сооружения АЭС малой мощности в Якутии – референтная технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота.

Ранее предполагалось, что строительство этой станции завершится в 2028 году, в презентации вице-премьера речь шла о вводе станции в эксплуатацию в 2030 году.

АО "Машиностроительный завод" (МСЗ, входит в АО "ТВЭЛ") планировало приступить к изготовлению головных тепловыделяющих сборок для неё в 2025 году, а изготовление активной зоны запланировано на 2026 год.

Координацию и финансирование работ в рамках инвестпроекта по разработке активной зоны для реакторной установки РИТМ-200Н осуществляет "ТВЭЛ", реализацию проекта АСММ в Якутии - АО "Русатом Оверсиз".

Атомные станции малой мощности – одно из перспективных направлений деятельности госкорпорации "Росатом". АСММ предназначены для удал†нных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС.