В Уфе арестован депутат по обвинению в участии в террористическом сообществе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о создании террористического сообщества и участия в нем, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в субботу.

"Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова. Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении пятерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что Дмитриеву и Ефимову предъявлено обвинение в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, Матисову - в создании террористического сообщества. В отношении Чувилина и Буркеева возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Дмитрий Чувилин является депутатом Госсобрания-Курултая Башкирии от КПРФ.

Дело об организации террористического сообщества в Башкирии

Ранее пресс-служба СУ СКР по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Фигурантами уголовного дела являются пятеро жителей Уфы в возрасте от 36 до 62 лет. Им предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.

По версии следствия, обвиняемые сформировали террористическое сообщество, целью которой являлась "подготовка к насильственному изменению конституционного строя России".

Деятельность террористического сообщества, действовавшего с 2019 года, была пресечена в марте 2022 года в ходе совместных мероприятий, проведенных следователями СКР и сотрудниками ФСБ.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в субботу сообщал о задержании в Уфе четверых последователей террористической организации в рамках уголовного дела, возбужденного башкирским региональным следственным управлением СКР. По данным спецслужбы, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе обысков у задержанных изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу "коктейль Молотова", экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.