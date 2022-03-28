Марсоход миссии ExoMars-2022 законсервируют в Италии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Марсоход Rosalind Franklin, который планировалось использовать в рамках совместной миссии Европейского космического агентства и госкорпорации "Роскосмос" Exomars, отправится на хранение в Италию, сообщили в ESA.

"Из-за приостановки запуска в 2022 году компоненты миссии Exomars готовятся (к отправке - ИФ) на хранение на базе Thales Alenia Space в Италии, где будут дожидаться последующих указаний", - говорится в сообщении агентства.

Экспертный совет ранее дал заключение, что марсоход был готов к транспортировке на стартовую площадку, а программа имела достаточный запас времени перед открытием стартового окна, которое было запланировано на 20 сентября 2022 года.

Директор ESA по пилотируемым и роботизированным полетам Дэвид Паркер подчеркнул, что надеется на продолжение миссии ExoMars в будущем.

"Я надеюсь, что страны-партнеры (ESA - ИФ) примут решение не отказываться от ExoMars, но дать ей переродиться, что, возможно, послужит толчком к достижению Европой автономии", - сказал он.

Ранее в марте правящий совет ESA признал невозможным продолжение сотрудничества с "Роскосмосом" по исследованию Марса. 17 марта глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что "запуск ExoMars планировался в сентябре с Байконура, но его отменили из-за санкций.

По оценке Ашбахера, запуск миссии без участия "Роскосмоса" станет возможен не ранее 2026 года, но допустил подключение к проекту агентства NASA.

В тот же день глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно. "Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию", - сообщил он. До этого он называл позицию ESA деструктивной.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос", основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В 2016 году была запущена первая межпланетная станция ExoMars, она успешно вышла на орбиту планеты, однако ее посадочный модуль разбился при посадке. В 2020 году запуск ExoMars перенесли на два года ради дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также из-за пандемии коронавируса.