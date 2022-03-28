Эксперты сообщили о стабильной ситуации на авторынке после спада ажиотажа

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на авторынке РФ стабилизировалась после ажиотажного спроса в конце февраля - начале марта, однако рост цен на автомобили продолжается, отмечают эксперты специализированного автопортала "Дром".

"В марте цены на автомобили в России стабильно росли на 2% в неделю. При этом наблюдается рост цен как на новые, так и на подержанные машины. Средняя стоимость проданного авто выросла с начала специальной операции (РФ на Украине - ИФ) во всех регионах России и на 28 марта достигла 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении автопортала, распространенном в понедельник.

Эксперты портала отмечают, что рост средней цены автомобилей примерно на 2% в неделю наблюдается во всех федеральных округах.

"Однако можно сказать, что сейчас рынок успокоился, а ажиотаж закончился. Мы видим желание купить авто на фоне сокращения предложения на 9% по рынку в целом", - цитирует пресс-служба аналитика портала Игоря Олейникова.

В основном заметный рост цен произошел в регионах, где продается много новых автомобилей. Именно рост в данном сегменте потянул за собой изменение средней цены вверх по стране. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах в течение марта средняя стоимость автомобиля в продаже увеличилась на 19% и составила 2,5 млн и 2,3 млн рублей соответственно.

На Дальнем Востоке и в Сибири, где популярны подержанные японские автомобили, цены за месяц увеличились на 15% - до 1 млн 50 тыс. рублей. На Урале средний ценник на автомобиль взлетел на 14% - до 1,2 млн рублей.

В Южном федеральном округе, где преобладают автомобили недорогого массового сегмента, цены увеличились на 2% - средняя стоимость проданного автомобиля составила 1,1 млн рублей. В Приволжском федеральном округе рост составил 8%, а средняя цена машины достигла 1,3 млн рублей.

Как сообщалось со ссылкой на экспертов "Дрома", с 26 февраля по 2 марта 2022 года ежедневно рос интерес россиян к покупке машин: за неделю спрос увеличился на 35%. При этом каждый второй продавец переписал ценники - машины в России резко подорожали, на 15%. С 3 марта эта тенденция начала замедляться.