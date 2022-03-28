Американцы стали реже брать машины в лизинг из-за роста стоимости аренды

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американцы все реже берут новые автомобили в лизинг из-за повышения стоимости аренды, в ближайшие годы это может привести к сокращению предложения подержанных машин и снижению заинтересованности покупателей, сообщает The Wall Street Journal.

Доля новых легковых и грузовых автомобилей, взятых в лизинг в период пандемии COVID-19, сократилась до 19% от общего объема продаж по состоянию на 13 марта текущего года. Этот показатель стал минимальным с 2009 года, свидетельствуют данные американской аналитической компании J.D. Power. До начала пандемии на долю арендованных машин приходилось около 30% рынка.

Ранее многие американцы делали выбор в пользу лизинга, потому что это было дешевле, чем покупка транспортного средства в кредит. Однако сейчас ежемесячный платеж за лизинг некоторых автомобилей класса "люкс" примерно сравнялся с платежом по кредиту, и поэтому потребители начали выкупать арендуемые машины, либо отказываться от аренды.

Так, в феврале этого года стоимость аренды составляла в среднем $560 в месяц. Это на 19% выше, чем в последний допандемийный месяц - февраль 2020 года. При этом ежемесячный платеж по автокредиту за аналогичный период вырос в среднем на 12%, до $637.

Увеличение цен на аренду машин и сокращение спроса на лизинг будет иметь долгоиграющие последствия как для автопроизводителей, так и для дилеров, отмечает WSJ. В частности, лизинг обеспечивает постоянный спрос на модели с небольшим пробегом на рынке подержанных транспортных средств. Если американцы будут массово отказываться от аренды, это усугубит уже наблюдаемый дефицит подержанных машин.

Изменить такую тенденцию поможет рост процентных ставок, полагает глава американского Toyota Financial Services Марк Темплин. Тогда покупка автомобилей в кредит станет менее выгодной, и люди снова начнут брать машины в аренду.

"Если посмотреть на исторические данные, можно увидеть, что периоды роста и спада популярности лизинга машин зависят от процентных ставок. Когда они снижаются, люди чаще покупают автомобили, когда повышаются - предпочитают брать их в лизинг", - заключает Темплин.