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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

В России 97% случаев COVID-19 протекают бессимптомно или в форме ОРВИ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус в России на сегодняшней день в основном протекает бессимптомно или в форме ОРВИ, но выявляемость заболевания все еще большая, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодняшняя ситуация характеризуется особым течением. Оно, конечно же, бессимптомное большей частью и ОРВИ. 97% всех зарегистрированных случаев - это в форме бессимптомного течения или острой респираторной вирусной инфекции", - сообщила Попова в ходе XIV Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского.

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Глава Роспотребнадзора добавила, что, вместе с тем, количество случаев выявления заболевания на сегодня "достаточно большое".

По словам Поповой, всего в России COVID-19 заболели 17,7 млн человек. Выздоровели 14,4 млн.

В презентации, которую продемонстрировала Попова, утверждается, что наибольшее число случаев инфекции в 2021 году фиксировали в возрастной группе 30-49 лет. На втором месте - возрастная группа 50-64 лет, на третьем - те, кто старше 65 лет. Доля детей составила чуть более 10% от общего числа заболевших.

Глава Роспотребнадзора отметила, что "коронавирус никуда не уйдет", останется надолго, поэтому необходимо продолжать проводить исследования и изучение вируса.

Хроника коронавируса. Март.

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В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор коронавирус Анна Попова
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