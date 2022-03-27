Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 480 млн

Фото: Chai Junwei/VCG via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 480 111 061, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 121 153 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 79 946 097 и 976 652.

Индия - 43 019 453 и 521 004.

Бразилия - 29 839 103 и 659 855.

Франция - 24 967 222 и 142 046.

Великобритании - 20 848 912 и 165 046 (данные на утро субботы, на 09:00 воскресенья не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 788,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 001 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 062, Франции - 2 162, Великобритании - 2 401.