Попова отметила рост заболевания коронавирусом при снятии ограничений в регионах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 в России не завершилась, там, где слишком значимо снимаются санитарные ограничения, начинается рост заболеваемости и возвращается напряжение. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ничто не закончилось, ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. И каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", - сказала Попова в понедельник в рамках XIV Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В.И.Покровского "Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы".

"И сегодня по субъектам, где эти меры чрезмерно ослаблены, мы видим увеличение коэффициента распространения – и Rt (коэффициент распространения - ИФ) уже – в целом по стране у нас 0,9, но по ряду субъектов уже 1,3-1,4, и это напряжение возвращается", - уточнила глава Роспотребнадзора.

"Поэтому у нас с вами еще много дел", - заключила она.

По ее словам, "пандемия показала очень ярко: отсутствие взаимодействия было бы совершенно критическим и внутри страны, и за рубежом для предупреждения дальнейшего развития пандемии".

"Эпидемиологи говорят, что важно в противодействии любому эпидвызову – это три вещи: первое – управление, второе – управление и третье – управление. Поэтому система управления, которая выстроена в стране, была и остается от президента, который контролировал все лично, от правительства, от штаба, координационного совета, до систем во всех субъектах, – позволила нам сегодня держать руку на пульсе и управлять ситуацией", - заверила Попова.