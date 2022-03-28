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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Эксперт Минздрава предупредил о риске новой волны коронавируса в РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россия должна быть готова к возможному росту и новой волне заболеваемости COVID-19 на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в ряде стран мира, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Сегодня мы (...) видим, что заболеваемость начала нарастать. И, в основном, в этот процесс пока вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европа. И, конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, и в том числе возникновению новой волны COVID-19", - сказал Чуланов в ходе XIV Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Говоря о ситуации в стране на сегодняшний день, Чуланов отметил, что в целом отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

"На 22 марта госпитализированных в стране было около 70 тыс., но основная масса пациентов - это пациенты амбулаторного звена, что характерно для случаев, вызванных штаммом "омикрон". Сегодня доля свободного коечного фонда большая и составляет более 45%", - добавил Чуланов.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Владимир Чуланов Минздрав РФ
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