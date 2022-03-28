Песков заявил, что "законопроекта о невозвращенцах" в РФ нет и быть не может

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся законопроекте "о невозвращенцах", который подразумевает аннулирование гражданства россиян, покинувших страну, и введение выездных виз.

"Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал появившуюся информацию о том, что россияне получают звонки, sms-сообщения и email-рассылки с предупреждениями о якобы разработке законопроекта "о невозвращенцах", подразумевающего аннулирование гражданства россиян, покинувших страну, и введение выездных виз.