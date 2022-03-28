Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Песков заявил, что "законопроекта о невозвращенцах" в РФ нет и быть не может

Песков заявил, что "законопроекта о невозвращенцах" в РФ нет и быть не может
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся законопроекте "о невозвращенцах", который подразумевает аннулирование гражданства россиян, покинувших страну, и введение выездных виз.

"Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал появившуюся информацию о том, что россияне получают звонки, sms-сообщения и email-рассылки с предупреждениями о якобы разработке законопроекта "о невозвращенцах", подразумевающего аннулирование гражданства россиян, покинувших страну, и введение выездных виз.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что переговоры РФ и Украины в Турции могут пройти во вторник

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1,8 тыс. пациентов

Суд постановил, что Meta угрожает конституционному строю РФ

Эксперты сообщили о стабильной ситуации на авторынке после спада ажиотажа

Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

Сухогруз "Омский 205" подал сигнал бедствия в Черном море

Генпрокуратура РФ пообещала дать правовую оценку высказываниям из интервью Зеленского

Генпрокуратура РФ пообещала дать правовую оценку высказываниям из интервью Зеленского

Что произошло за день: воскресенье, 27 марта

РКН начал проверку в отношении российских СМИ, взявших интервью у Зеленского

Страны Персидского залива и Китай могут заменить европейцев в проекте ExoMars

Страны Персидского залива и Китай могут заменить европейцев в проекте ExoMars
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код