ЕК призвала отозвать "золотые паспорта" у попавших под санкции россиян и белорусов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выпустила рекомендации странам Евросоюза отменить любые существующие схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции - выдачу так называемых "золотых паспортов", особенно это касается граждан России или Белоруссии, попавших под санкции ЕС.

"Мы считаем, что торговля гражданством через "золотые паспорта" является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и представляет серьезные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои программы предоставления гражданства за инвестиции", - заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, странам ЕС "надлежит оценить, должны ли они аннулировать какие-либо "золотые паспорта", уже выданные лицам, находящимся под санкциями", и другим лицам, поддерживающим операцию на Украине.

В свою очередь член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон потребовала серьезных проверок в Шенгенской зоне, чтобы убедиться, что нет злоупотреблений правом передвигаться по ней.

"Золотые виды на жительство", выданные россиянам и белорусам под санкциями ЕС, должны быть аннулированы", - заявила еврокомиссар.

Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, что принятые рекомендации направлены вообще против практики как таковой выдачи "золотых паспортов" и "золотых видов на жительство".

"Рекомендации, касающиеся "золотых паспортов", требуют от государств-членов положить конец процедурам такого рода и выдаче таких паспортов", - сказал пресс-секретарь.

При этом, уточнил он, ЕК просит, чтобы страны ЕС оценили возможность отозвать такие паспорта и отменить виды на жительство, положив конец подобным режимам. "Это зависит от разных правил, действующих на местах в разных государствах-членах относительно натурализации. Поэтому эти государства должны заняться данным вопросом и рассмотреть меры в зависимости от различных процедур, предусмотренных национальными законодательствами", - отметил представитель ЕК.

Еврокомиссия в опубликованном 28 марта коммюнике напомнила, что она "часто и последовательно выражала свою серьезную озабоченность по поводу схем получения гражданства и видов на жительство для инвесторов и связанных с этим рисков". Эти риски, по словам чиновников, подчеркиваются нынешними событиями на Украине. Некоторые граждане России или Белоруссии, находящиеся под санкциями или активно поддерживающие военную операцию на Украине, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в союз, в том числе для свободного передвижения по Шенгенской зоне.

Чтобы устранить эти непосредственные риски, объясняется в коммюнике, государствам-членам рекомендуется оценить, следует ли отозвать гражданство ЕС, предоставленное по схеме "золотого паспорта" гражданам России или Белоруссии, включенным в санкционный список Евросоюза.

Виды на жительство, выданные по схеме предоставления резидентства за инвестиции гражданам России или Белоруссии, в отношении которых действуют санкции, "должны быть немедленно отозваны после индивидуальной оценки и в соответствии с принципом пропорциональности, основными правами и национальным законодательством государств-членов".

В Брюсселе указывают, что эти меры должны безусловно применяться к гражданам России или Белоруссии, поддерживающим операцию на Украине.