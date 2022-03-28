В РКН заявили, что не блокировали сайт с "Масяней"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от владельца сайта mult.ru с эпизодами мультфильма "Масяня" удалить один из эпизодов из-за недостоверной информации, дискредитирующую Вооруженные силы РФ на территории Украины; сам ресурс пока не блокировался, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала. Указанный видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС РФ", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В нем сказано, что указанный ресурс Роскомнадзором не блокировался.

"Однако администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ к ресурсу. Последующая проверка, проведенная Роскомнадзором, показала, что, разблокировав сайт, его администратор разместил то же самое видео на главной странице ресурса, а также создал зеркало этого сайта. В связи с этим Роскомнадзор направил требование удалить вновь появившееся видео на сайте mult.ru, а также запрещенный материал с зеркала данного сайта", - сообщили в РКН.

Там предупредили, что в случае неисполнения требования РКН "примет предусмотренные российским законодательством меры по ограничению доступа к указанным противоправным материалам".

Накануне художник и мультипликатор Олег Куваев, автор сериала "Масяня", сообщил, что получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке в РФ его сайта mult.ru, где собраны все 160 эпизодов мультсериала. В реестре запрещенной информации этого ресурса не было.

По словам Куваева, он и аудитория его сериала в последнее время мало пользовались этим ресурсом, но на всякий случай он перенес все серии на другой домен.

В последнем эпизоде, который называется "Вакидзаси", затрагивается тема ситуации на территории Украины.