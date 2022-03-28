Операторам связи разрешили повременить с покрытием сетями LTE малых поселений

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минцифры, чтобы поддержать телеком-операторов, освободило их до конца 2022 года от обязательств по покрытию сетями LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1 тысячи человек.

Как сообщила пресс-служба министерства, на эти обременения вводится мораторий. Это решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Покрытие населенных пунктов с населением более тысячи человек LTE-сетями предусмотрено решением ГКРЧ от 2013 года.

Летом 2021 года президент Владимир Путин предложил использовать истекающий срок действия десятилетних LTE-лицензий российских сотовых операторов как повод предложить им взять на себя обязательство по покрытию сетями 4G небольших поселений и автотрасс. Операторам, готовым строить LTE-сети в деревнях, в правительстве тогда пообещали снизить плату за использование радиочастот.

В августе 2021 года ГКРЧ при продлении операторам разрешений на использование LTE-частот наложила на операторов ряд обременений. Так, операторы взяли на себя обязательство по покрытию сетями LTE всех населенных пунктов численностью более 1 тысячи человек в 2024 году, а также по покрытию своими сетями за счет собственных средств более 80% федеральных трасс к этому же сроку. Тогда было принято решение, что операторам, которые будут строить сети в поселениях численностью 500-1000 человек, будет снижена плата за использование радиочастотного спектра на сумму вложенных ими инвестиций в этот проект.

Глава Минцифры Максут Шадаев прогнозировал, что благодаря этим мерам, к 2024 году количество пользователей скоростным мобильным интернетом в стране возрастет с 87 млн до более 100 млн.

В середине марта 2022 года президиум правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций одобрил перечень мер поддержки телеком-отрасли. Одной из мер стал мораторий на покрытие федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE сроком на год.

Кроме того, в перечень мер вошли: приостановка на 1 год действия требования о ежегодном увеличении объема хранения трафика по "пакету Яровой" на 15% и приостановка обязанности операторов связи в части хранения видеотрафика; введение механизма поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции; обеспечение возможности совместного использования операторами связи инфраструктуры сети связи в рамках межсетевого технического роуминга.