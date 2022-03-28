В Красноярске девушка убила своего отца и устроила стрельбу в детсаду

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Красноярска, подозреваемой в стрельбе в детском саду, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

"Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, девушка пришла днем в понедельник в детсад №31 на ул.Менжинского в Красноярске. Воспитательница заметила у нее видневшееся из-под пальто ружье. Женщина попыталась изъять оружие, в результате оно выстрелило в стену. При этом никто не пострадал. Установлено, что 25 марта подозреваемая посещала это дошкольное учреждение под предлогом трудоустройства.

"Установлено, что днем 28 марта, перед посещением детского сада, подозреваемая совершила убийство своего 56-летнего отца в квартире, выстрелив из ружья", - отмечается в сообщении.

Она задержана. На местах происшествий работает следственно-оперативная группа следователей, криминалисты и сотрудники полиции.

Также в рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детсада и уполномоченных лиц ООО "Пересвет", оказывающих услуги по охране учреждения.

По решению главы Красноярска Сергея Ерёмина после инцидента во всех детсадах города усилен пропускной режим, сообщила журналистам и.о. руководителя главного управления образования города Марина Аксенова.

Как сообщалось, девушка проникла в дошкольное учреждение и выстрелила из ружья один раз в стену.

По словам начальника МУ МВД России "Красноярское" Геннадия Березина, один из работников данной организации сумел задержать правонарушительницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что перед стрельбой в детсаду девушка совершила убийство отца.