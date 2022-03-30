Подозреваемую в убийстве своего отца и стрельбе в детсаду Красноярска арестовали до 27 мая

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Жительница Красноярска, подозреваемая в стрельбе в детском саду и убийстве своего отца, заключена под стражу, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры края.

"Суд избрал в отношении 19-летней девушки, подозреваемой в убийстве своего отца и покушении на убийство малолетних в Красноярске, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы СКР по краю и Республике Хакасия, в ходе допроса подозреваемая пояснила, что намеревалась убить мальчиков.

Как сообщалось, днем 28 марта девушка проникла в дошкольное учреждение и выстрелила из ружья один раз в стену. По словам начальника Муниципального управления МВД России "Красноярское" Геннадия Березина, один из работников организации сумел задержать правонарушительницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, девушка пришла днем в понедельник в детсад № 31 на ул. Менжинского в Красноярске. Воспитательница заметила у нее видневшееся из-под пальто ружье. Женщина попыталась изъять оружие, в результате произошел выстрел в стену. При этом никто не пострадал. Установлено, что 25 марта подозреваемая посещала это дошкольное учреждение под предлогом трудоустройства.

На месте происшествия у подозреваемой изъято охотничье ружье и 39 патронов.

"Установлено, что днем 28 марта, перед посещением детского сада, подозреваемая поссорилась с 56-летним отцом и совершила его убийство в квартире, выстрелив из ружья", - сообщили в региональном управлении СКР.

Также в рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детсада и уполномоченных лиц ООО "Пересвет", оказывающих услуги по охране учреждения.

По решению главы Красноярска Сергея Ерёмина после инцидента во всех детсадах города усилен пропускной режим.