Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Подозреваемую в убийстве своего отца и стрельбе в детсаду Красноярска арестовали до 27 мая

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Жительница Красноярска, подозреваемая в стрельбе в детском саду и убийстве своего отца, заключена под стражу, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры края.

"Суд избрал в отношении 19-летней девушки, подозреваемой в убийстве своего отца и покушении на убийство малолетних в Красноярске, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы СКР по краю и Республике Хакасия, в ходе допроса подозреваемая пояснила, что намеревалась убить мальчиков.

Как сообщалось, днем 28 марта девушка проникла в дошкольное учреждение и выстрелила из ружья один раз в стену. По словам начальника Муниципального управления МВД России "Красноярское" Геннадия Березина, один из работников организации сумел задержать правонарушительницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, девушка пришла днем в понедельник в детсад № 31 на ул. Менжинского в Красноярске. Воспитательница заметила у нее видневшееся из-под пальто ружье. Женщина попыталась изъять оружие, в результате произошел выстрел в стену. При этом никто не пострадал. Установлено, что 25 марта подозреваемая посещала это дошкольное учреждение под предлогом трудоустройства.

На месте происшествия у подозреваемой изъято охотничье ружье и 39 патронов.

"Установлено, что днем 28 марта, перед посещением детского сада, подозреваемая поссорилась с 56-летним отцом и совершила его убийство в квартире, выстрелив из ружья", - сообщили в региональном управлении СКР.

Также в рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детсада и уполномоченных лиц ООО "Пересвет", оказывающих услуги по охране учреждения.

По решению главы Красноярска Сергея Ерёмина после инцидента во всех детсадах города усилен пропускной режим.

Красноярск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т
Военная операция на Украине

Генштаб отметил, что весенний призыв 2022 года не связан с военной операцией на Украине

Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах, слышимых на территории субъекта

Что произошло за день: вторник, 29 марта

Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар

Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар

РКН потребовал от "Википедии" удалить недостоверный контент о спецоперации на Украине

Роскомнадзор заблокировал сайты с эпизодами "Масяни"

Дипломатическое противостояние

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию
Дипломатическое противостояние

Бельгия выдворит 21 российского дипломата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код