Российский трубоукладчик "Фортуна" пришел из Балтики в Мурманск

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая взяла на себя большую часть работ по достройке газопровода "Северный поток 2", завершила переход из акватории Балтийского моря в Мурманск, свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов.

"Фортуна" вышла 6 марта из порта Гамбург. Вместе с ней в Мурманск пришло судно снабжения "Умка".

Трубоуколадочное судно с якорным позиционированием "Фортуна" построено в 2010 году, имеет порт приписки Архангельск, ходит под российским флагом. "Фортуна" достраивала магистраль в исключительной экономической зоне Дании и Германии после того, как швейцарский подрядчик Allseas остановил работу из-за санкций США.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики Германии отозвать отчет по магистрали, ранее переданный регулятору - Федеральному сетевому агентству. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен. Затем США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. В результате она была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом.

В начале 2021 года США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна" и владельца судна - ООО "КВТ-Рус". "Умка" также попала под санкции. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.