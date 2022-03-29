Школьник из Реутова, привлекший ворон к раздельному сбору мусора, победил в научном конкурсе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Проект воспитанника детского технопарка "Изобретариум" из Реутова по обучению ворон сбору мусора и его сортировке при помощи нейросети занял первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе, сообщает пресс-служба главы городского округа.

"Реутовский школьник Родион Муцольгов представил на конкурсе в Санкт-Петербурге собственную разработку, позволяющую научить ворон раздельному сбору мусора. Устройство, придуманное юным изобретателем представляет собой специализированный контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознает мусор и открывает нужный контейнер, куда птица помещает свою находку", - говорится в сообщении.

Жюри присудило школьнику из Реутова главную премию "Совершенство как надежда" в секции "Биология". Проект по обучению ворон отмечен как молодежным, так и бизнес-жюри конкурса.

Всего в финале научных состязаний приняли участие 342 молодых инженера. В отборочных этапах участвовали более 2,7 тысячи школьников из 74 регионов России и стран СНГ.

XVIII Балтийский научно-инженерный международный конкурс проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 марта.