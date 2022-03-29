Минцифры и ФАС проконтролируют рост цен на тарифы сотовой связи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет контролировать рост цен на тарифы сотовой связи, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России", - говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что за последние годы у мобильных операторов накопилась "критическая масса так называемых "архивных" тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету".

"Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации (разосланные операторам рекомендации ограничить безлимитные тарифные планы - ИФ). К тому же исключение "архивных" тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в понедельник Минцифры направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе – ограничить безлимитные тарифные планы.

Также компаниям посоветовали сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов, в том числе – "предусмотрев разумное сокращение таких объемов".