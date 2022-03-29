Попова заявила, что зарубежные компании не отказывались поставлять вакцины в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что зарубежные компании не отказываются поставлять вакцины в Россию.

"Есть перечень вакцин, которые поставляются из-за рубежа, они не обеспечивают национальный календарь, но к которым мы привыкли из-за определенного удобства. Они (вакцины) в основном используются в коммерческом секторе. На сегодняшний день нет никакой информации об отказах в поставках в РФ этих вакцин", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья во вторник.

По ее словам, все прививки, предусмотренные Национальным календарем, делаются вакцинами российского производства.

Глава Роспотребнадзора сказала, что "если говорить о вакцинации в РФ на текущий год, то все контракты заключены, все вакцины наработаны и развозятся".

"Вот здесь рисков ни для детей, ни для взрослых в РФ нет абсолютно. Вакцины частью уже доставлены, частью еще в пути, частью уже на складах производителей. Сегодня уже производственный процесс закончен, за исключением вакцины против гриппа. (...) И корь, и краснуха, и вакцина от туберкулеза и коклюшно-дифтерийно-столбнячная, все уже наработано и поставляется", - уточнила Попова.

Она отметила, что Роспотребнадзор готовит проект постановления главного государственного санитарного врача о подчищающей иммунизации в РФ.

"Там, где по каким-то причинам были пропуски в календаре, и для тех ребят (из Донбасса и Украины - ИФ), которые сегодня находятся в РФ, чтобы защитить всех от возможных рисков и угроз", - сказала Попова.