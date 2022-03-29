Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Попова заявила, что зарубежные компании не отказывались поставлять вакцины в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что зарубежные компании не отказываются поставлять вакцины в Россию.

"Есть перечень вакцин, которые поставляются из-за рубежа, они не обеспечивают национальный календарь, но к которым мы привыкли из-за определенного удобства. Они (вакцины) в основном используются в коммерческом секторе. На сегодняшний день нет никакой информации об отказах в поставках в РФ этих вакцин", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья во вторник.

По ее словам, все прививки, предусмотренные Национальным календарем, делаются вакцинами российского производства.

Глава Роспотребнадзора сказала, что "если говорить о вакцинации в РФ на текущий год, то все контракты заключены, все вакцины наработаны и развозятся".

"Вот здесь рисков ни для детей, ни для взрослых в РФ нет абсолютно. Вакцины частью уже доставлены, частью еще в пути, частью уже на складах производителей. Сегодня уже производственный процесс закончен, за исключением вакцины против гриппа. (...) И корь, и краснуха, и вакцина от туберкулеза и коклюшно-дифтерийно-столбнячная, все уже наработано и поставляется", - уточнила Попова.

Она отметила, что Роспотребнадзор готовит проект постановления главного государственного санитарного врача о подчищающей иммунизации в РФ.

"Там, где по каким-то причинам были пропуски в календаре, и для тех ребят (из Донбасса и Украины - ИФ), которые сегодня находятся в РФ, чтобы защитить всех от возможных рисков и угроз", - сказала Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек

Johnson & Johnson приостановит поставки в РФ средств для персонального ухода

Военная операция на Украине

Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

Военная операция на Украине

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Ройзман оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ритейлер Decathlon приостановит работу магазинов в РФ

Дипломатическое противостояние

РФ в качестве ответной меры вышлет 10 прибалтийских дипломатов

РФ в качестве ответной меры вышлет 10 прибалтийских дипломатов

Кремль призвал к контролю над эмоциями в вопросе Карабаха

Военная операция на Украине

Песков заявил, что судьба переговоров РФ и Украины может определиться "сегодня-завтра"

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код