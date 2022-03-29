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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Эксперт допустил нехватку контейнеров в РФ из-за блокады морскими линиями

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Товары для российских грузополучателей, застрявшие в контейнерах в портах Северной Европы, можно доставить в Россию через Прибалтику, считает директор по развитию регионов компании STS Logistics Владимир Дорохов. При этом он допустил нехватку контейнеров в РФ.

"Контейнеры задерживают все подряд сейчас. Европейская таможня проверяет документы. (. . .) Доставить из портов Северной Европы застрявший там контейнер с несанкционным товаром можно, например, переоформив груз через Прибалтику", - сказал Дорохов на вебинаре для предпринимателей Челябинской области.

При этом он отметил, что груз придется перегружать из контейнеров, поскольку международные морские контейнерные линии сейчас на Россию свои контейнеры не отдают. В связи с этим он предположил возможный дефицит контейнеров в России.

"Если в ближайший период блокада от линейных компаний продолжится, то, скорее всего, у нас будет дефицит наличия порожних контейнеров внутри страны. Этот дефицит в случае крупных партий груза можно будет компенсировать отправкой до морского порта повагонкой (перевозка в отдельном вагоне - ИФ)", - считает эксперт.

Он также отметил, что есть некоторые сложности по разгрузке на железнодорожных станциях Московского узла из-за его перегруженности. Некоторые контейнеры, по его сведениям, ожидают очереди на разгрузку по две недели, и даже месяц.

В качестве альтернативных станций перегрузки с поездов на автомобили он предложил использовать Новосибирск, Екатеринбург или Казань. Все эти станции принимают ускоренные контейнерные поезда с дальневосточного направления.

"К сожалению, ускоренные контейнерные поезда у нас пока идут только из Китая на Россию. Из России на Китай пока, к сожалению, широкого распространения такой практики нет. Идут одиночные контейнеры, а это достаточно долго", - добавил Дорохов.

РФ STS Logistics
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