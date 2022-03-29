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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Эксперт сообщил о нежелании российских дальнобойщиков ехать в Европу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские и белорусские водители отказываются везти грузы в Европу из-за проблем с проездом через границу и "не очень хорошего обхождения" с ними, рассказал челябинским бизнесменам директор по развитию регионов компании STS Logistics Владимир Дорохов.

"Российские и белорусские водители не особо хотят ехать, потому что отношение к ним там не очень хорошее, вплоть до того, что были случаи, когда водителей били, резали колеса, били фары. Соответственно, желающих ехать в Западную Европу сейчас нет, даже за большие деньги", - заявил он и добавил, что пока и европейские водители "тоже в Россию особо ехать не хотят".

Кроме того, по его сведениям, имеются сложности с прохождением таможенных досмотров. "Таможни, в частности польская, избирательно подходили к пропуску автомобилей. Автомобили российских и белорусских перевозчиков под разными предлогами задерживали. Очередь на границе была достаточно большая", - сказал Дорохов.

Что касается доставки по воздуху, то маршруты доставки грузов здесь претерпели изменения вследствие обоюдного закрытия воздушного пространства над Европой и Россией: используются обходные пути через Казахстан, Турцию и ОАЭ.

"Перевезти (по воздуху груз - ИФ) можно из Европы в Алма-Ату, а дальше уже в нужную точку России", - сказал он, добавив, что на доставку из Германии в Алма-Ату, самый мощный авиационный хаб Казахстана, в среднем требуется 3 дня.

Вместе с тем, по китайскому направлению, по его информации, пока "ничего не изменилось".

"Есть небольшая угроза тому, что объемы несколько упадут, так как некоторые порты в Китае закрываются сейчас из-за угрозы нового распространения пандемии. Тем не менее, грузы по морю идут, ускоренные контейнерные поезда из Китая также ходят, автомобильные перевозки осуществляются в прежнем режиме при условии перегрузки с китайского автомобиля на российский", - сказал он.

STS Logistics Владимир Дорохов Польша Европа Китай Алма-Ата Германия
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