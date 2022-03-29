РКН потребовал от "Википедии" удалить недостоверный контент о спецоперации на Украине

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил, что направил администрации "Википедии" требование об удалении контента, связанного с описанием ситуации на территории Украины.

"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", - заявили в ведомстве.

В РКН уточнили, что "речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей".

Ранее во вторник администрация российской "Википедии" сообщила в телеграм-канале о том, что Роскомнадзор направил повторное требование о блокировке одной из страниц. Первое такое требование было получено от РКН 1 марта.

В РКН напомнили, что за не удаленный противоправный контент предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 млн рублей (ст. 13.41 КоАП РФ).