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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:50

"Википедия" получила требования Роскомнадзора об удалении еще пяти статей

"Википедия" получила требования Роскомнадзора об удалении еще пяти статей
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) на основании решений Генпрокуратуры потребовал от русскоязычной "Википедии" удалить еще пять страниц, посвященных действиям России на территории Украины.

"Роскомнадзор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям. (...) Требуют удалить информацию, но какую именно, не сообщают", - говорится в твиттере российской "Википедии".

Все пять статей посвящены событиям на территории Украины, которые случились после того, как Россия заявила о начале "специальной военной операции". Они внесены в Реестр информации, распространяемой с нарушением закона, к которой относится, в частности, "недостоверная общественно значимая информация".

Согласно опубликованным "Википедией" уведомлениям РКН, описание информации, которая вызвала претензии Генпрокуратуры, совпадает во всех пяти документах и аналогично присланным ранее уведомлениям ведомства.

29 марта представители российской "Википедии" в своих соцсетях сообщили, что РКН прислал им повторное уведомление о блокировке одной из страниц, первое было направлено 1 марта. В РКН позднее подтвердили факт направления документа, предупредив об административной ответственности за отказ выполнить требования Генпрокуратуры.

31 марта РКН сообщил, что "Википедия" будет привечена к административной ответственности за отказ удалить "недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей", ей грозит штраф до 4 млн руб. Ведомство пообещало составить протокол по ст. 13.41 КоАП РФ "в отношении интернет-портала "Википедия"".

Хроника 24 февраля – 04 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Роскомнадзор Википедия Украина
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