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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Росавиация в шестой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

До 3:45 по московскому времени 7 апреля продлено ограничение полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщило ведомство.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри России были введены 24 февраля.

Росавиация Ростов-на-Дону Курск Белгород Воронеж
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