Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать ФСБ данные

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство подготовило новую версию закона об агрегаторах такси, которая обяжет службы заказа легковых машин предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси.

В проекте закона прописывается обязанность службы заказа предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

В заключении Минюста говорится, что эта норма "представляется трудно реализуемой".

Соответствующий проект закона (имеется в распоряжении "Интерфакса") был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщил член комиссии, председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Самозанятые

Новый проект закона предусматривает возможность для самозанятых водителей работать через службы заказа такси.

Пока законодательство не предусматривает возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Проект закона предусматривает возможность получения разрешения на работу в такси самозанятыми физическими лицами при условии заключения договора со службой заказа легкового такси.

Однако, законопроект содержит ограничения при допуске к управлению легковым такси: им не может быть водитель до истечения одного года со дня окончания срока лишения его права управления машиной.

Также не может управлять легковым такси лицо, если оно имеет за период, предшествующий дню перевозки, более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД.

Реестры

Законопроектом предлагается установить три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по информации Ространснадзора, составит 55 млн рублей. Эти расходы будут финансироваться из средств федерального бюджета.

В целом нормы о создании реестров потребуют единовременных затрат в регионе в размере от 30 до 100 млн рублей, а также ежегодных затрат региона на обслуживание и модернизацию информационных систем от 10 до 30 млн рублей в год, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ответственность

Также проект закона нацелен на урегулирование вопроса об ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причиненный в результате ДТП при перевозке пассажиров и багажа.

Сейчас службы заказа такси настаивают на исключительно информационно-посредническом характере отношений между службой заказа такси, перевозчиком и пассажиром, что позволяет считать службу заказа такси лишь площадкой для совершения сделок и не включает в число лиц, ответственных за качество такой перевозки или причиненный вред, говорится в пояснительной записке.

В законопроекте же прописано, что служба заказа такси несет солидарную ответственность с перевозчиком легковым такси, который является физическим лицом, в части причиненного при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пострадавшего лица реального ущерба, непокрытого страховым возмещением.

"Шашечки"

Согласно проекту закона легковое такси должно иметь на кузове "цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке", а также на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Легковое такси оснащается устройством контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя, говорится в проекте закона.

Тарифы

Тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчикам легковых такси, предусматривает документ.

Также расчёт размера платы за перевозку может производиться в соответствии с показаниями таксометра.

При этом нормативным правовым актом Москвы, Петербурга и Севастополя, или граничащего с ними региона может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа.

Это положение вызвало критику Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Там считают, что "предлагаемые меры будет сложно реализовать на практике в отношении заказов из других регионов для поездок в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь".

"Это может повлечь недобросовестную конкуренцию со стороны перевозчиков, которые зарегистрированы в других населенных пунктах, но выполняют заказы на территории названных городских агломераций", - говорится в заключении Института.

Законопроект предусматривает, что в целях оптимизации нагрузки на улично-дорожную сеть законом Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, или граничащего с ними региона может устанавливаться максимальное количество легковых такси, используемых перевозчиками на территории этого субъекта.

Аэропорты

Законопроект также предусматривает право региона вводить запреты "на предложение услуги по перевозке легковым такси" на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг.

Предполагается, что положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его части вступят в силу с 1 марта 2023 года.