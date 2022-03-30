Валдайский суд запретил распространение в соцсети ложных сведений о Бандере и УПА

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Валдайский районный суд Новгородской области признал запрещенными в РФ ложные сведения о деятельности Степана Бандеры и УПА (признана запрещенной в РФ) во время Второй мировой войны, распространенных на страницах социальной сети "ВКонтакте", сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

"В ходе изучения социальной сети на трех ее страницах были выявлены ложные сведения о деятельности Бандеры и... "Украинской повстанческой армии" (УПА), которая решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года была признана запрещенной в России. Там же были опубликованы изображения Бандеры с подписями "Слава Украине!", - говорится в информации пресс-службы.

Рассмотрев иск прокурора Валдайского района, суд установил, что "наличие в свободном доступе такой информации может способствовать... экстремистской деятельности".

Суд удовлетворил заявление прокурора о включении указанной информации в разряд запрещенных. "Решение по административному делу обращено к немедленному исполнению", - добавила пресс-служба.