Рособрнадзор готов провести ЕГЭ даже при отсутствии интернета

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чиновники предусмотрели все риски, связанные с организацией ЕГЭ в 2022 году, регионы уже обеспечены всем необходимым, экзамен проведут, даже если страну отключат от интернета, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы понимаем, в каких условиях в этом году придется проводить экзамен. У нас экзамен технологичный, нам нужен интернет. У нас есть различное оборудование, программное обеспечение. Все риски мы предусмотрели. (...) даже если страну отключат от интернета", - сказал он журналистам в Пятигорске.

Он упомянул и проблемы с дефицитом бумаги, отметив, что ведомство собрало данные о наличии бумаги в регионах еще до возникновения ажиотажа.

"Кто-то в стадии дозакупки. Но у нас нет ни одного субъекта, который бы сигнализировал, что у них критическое состояние и им нужна федеральная помощь. Пока ситуация достаточно ровная и спокойная", - отметил Музаев.

Чиновник напомнил, что отменены ковид-ограничения для экзаменов, в частности, связанная с социальным дистанцированием зигзаообразная рассадка выпускников. Это, по его словам, позволит увеличить количество детей, сдающих экзамены в пунктах, что сэкономит средства, время и сократит нагрузку на учителей.

С 21 марта по 18 апреля проходит досрочный этап сдачи ЕГЭ, он пройдет до 18 апреля. По данным Рособрнадзора, сдавать экзамен в этот период решили 14,5 тысячи выпускников. Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. Проведение ОГЭ запланировано с 19 мая по 9 июля.

21 марта в Минпросвещения заявили, что основной и единый госэкзамены пройдут по графику, а "вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен, и в самое ближайшее время будет решен".