Эксперимент по маркировке рыбной продукции предварительно перенесли на март 2023 г.

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке рыбной продукции, который планировалось начать 1 апреля 2022 года и завершить 28 февраля 2023 года, перенесен. По предварительным данным, он может начаться в марте 2023 года.

"С учетом сложившейся ситуации Минпромторгом было принято решение о переносе эксперимента на год. По предварительной информации – на март 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе Росрыболовства.

В Минпромторге пока не стали комментировать сроки переноса.

Как заявляла в середине марта руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева, решения о запуске маркировки новых категорий товаров пока приниматься не будут, а уже начатые эксперименты будут продлены.

"В отношении новых товарных позиций решение о проведении эксперимента по их маркировке пока не рассматриваются, несмотря на то, что нормативные акты о запуске таких экспериментов у нас уже готовы. Но, тем не менее, решения о сроках проведения этих экспериментов сегодня не рассматриваются и будут приниматься впоследствии – с учетом экономической обстановки в каждой отдельной отрасли", - говорила она в ходе круглого стола в Госдуме.

Как сообщалось, маркировку в рыбной сфере предлагалось распространить на консервированную рыбу, пресервы, икру и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, на готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные и другую продукцию.

С предложениями о маркировке рыбной продукции выступили Росрыболовство и Россельхознадзор. Доля незаконного оборота рыбной продукции в зависимости от номенклатуры оценивается от 18% до 26%.