Жителя Северодвинска задержали по делу о призывах к массовым беспорядкам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - 20-летнего жителя Северодвинска задержали по делу о призывах к массовым беспорядкам, сообщили в СК Архангельской области. Дело на него завели по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия, 23 января прошлого года он в соцсети написал "комментарии, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти".

Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления и допрашивают свидетелей.