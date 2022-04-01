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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Жителя Северодвинска задержали по делу о призывах к массовым беспорядкам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - 20-летнего жителя Северодвинска задержали по делу о призывах к массовым беспорядкам, сообщили в СК Архангельской области. Дело на него завели по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия, 23 января прошлого года он в соцсети написал "комментарии, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти".

Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления и допрашивают свидетелей.

Северодвинск Архангельская область ФСБ СКР
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