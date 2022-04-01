Проиндексированная на 8,6% социальная пенсия начала поступать получателям

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Проиндексированная на 8,6% социальная пенсия с 1 апреля начнет поступать около 4 млн получателям по стандартному графику, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) в пятницу.

Социальную пенсию получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии.

"Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, включая почти 3,3 млн получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (2,2 млн пенсионеров) и по потере кормильца (1 млн пенсионеров)", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что индексации социальных пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года.

В ПФР напомнили, что индексация социальных пенсий в 2022 году изначально была запланирована на уровне 7,7%, однако было принято решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индексации страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года.