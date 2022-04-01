Сумма штрафов за дискредитацию ВС РФ в Самарской области составила почти 2 млн руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Самарская полиция выявила 129 административных нарушений, связанных с дискредитацией в регионе Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба облатсного ГУ МВД.

"На территории Самарской области в феврале - марте текущего года прошли несанкционированные публичные мероприятия (против проведения специальной военной операции на территории Украины). Сотрудниками полиции приняты исчерпывающие меры по недопущению грубых нарушений общественного порядка, (...) полицейскими выявлено 129 административных правонарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате рассмотрения административных дел 105 нарушителей были привлечены к ответственности. Выписаны 93 административных штрафа на общую сумму 1 млн 955 тыс. рублей, девяти нарушителям были назначены административные аресты сроком от 5 до 28 суток, еще трем - обязательные работы сроком от 20 до 50 часов.

Отмечается, что нарушения квалифицированы по ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), ст.20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ст.20.1 (мелкое хулиганство), ст. 20.3 (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лиц, принявших участие в несогласованном публичном мероприятии).