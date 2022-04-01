"Победа" с 8 апреля временно переведет рейсы из "Шереметьево" во "Внуково"

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 8 апреля временно переводит программу полетов из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково", сообщили в "Аэрофлоте".

Таким образом, все московские рейсы лоукостера будут выполняться из "Внуково".

"При этом "Аэрофлот" сохранит долю группы в общих производственных объемах и перевозках пассажиров аэропорта "Шереметьево", восполнив пассажиропоток "Победы" за счет расширения собственной полетной программы. Самолеты группы продолжат обеспечивать рейсы из Москвы по всем ранее планируемым направлениям внутрироссийской сети", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что планировавшаяся ранее передача 20 самолетов Boeing 737 из парка "Аэрофлота" в "Победу" приостановлена.

"Решение оптимизировать производственную программу и сосредоточить операционную деятельность в одном базовом аэропорту позволит лоукостеру максимально эффективно эксплуатировать существующий парк воздушных судов и продолжать выполнять полетную программу в необходимом объеме", - отметили в "Аэрофлоте".

"Победа" начала полеты из "Шереметьево" в мае прошлого года. До этого единственным базовым аэропортом в Москве для компании было "Внуково". Рейсы "Победы" из "Шереметьево" выполнялись по код-шеринговому соглашению с "Аэрофлотом".