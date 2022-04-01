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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Компании Meta грозит новый штраф из-за запрещенного контента

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал новый протокол об административном правонарушении компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), связанного с не удаленной в одной из ее соцсетей запрещенной информацией.

"Судебное заседание в отношении Meta Platforms Inc. назначено на 24 апреля в судебном участке мирового судьи №422 в 10:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В отношении компании Роскомнадзором ранее был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в РФ контента), наказание по которой предусматривает до 4 млн рублей штрафа.

По данным суда, речь идет о информации, связанной с оскорблением российской власти, в том числе президента, а также государственной символики.

21 марта Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил в РФ ее деятельность по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ. Данные меры не распространяются на мессенджер WhatsApp.

Meta
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